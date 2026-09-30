Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Об этом сообщила Росавиация в своем канале в «Максе». Ограничения распространяются на прием и отправку самолетов.
О сроках действия введенных мер и возможных изменениях в расписании рейсов не сообщается.
Аэропорт работает с учетом установленных ограничений. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о своих рейсах.
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