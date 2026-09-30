Россиян предупредили о мошенническом сайте департамента цифровой защиты

В управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщили о появлении мошеннического ресурса, выдающего себя за департамент цифровой защиты. На этом сайте злоумышленники предлагают гражданам провести проверку личного кабинета на портале «Госуслуги».

Как пояснили в ведомстве, аферисты создали ресурс, который якобы предназначен для защиты пользователей от мошеннических действий. Посетителям предлагается провести диагностику своего профиля на портале госуслуг, чтобы выяснить, не была ли скомпрометирована учетная запись.

Для этого владельца устройства просят ввести номер телефона. После этого на экране смартфона запускается видеоанимация, демонстрирующая сведения о якобы похищенных конфиденциальных данных, а также об оформленной на имя пользователя доверенности. Кроме того, на сайте отображается индикатор, сигнализирующий о «критической угрозе».

Главная задача такой атаки, как отметили в киберполиции, заключается в том, чтобы вывести человека из равновесия и заставить его позвонить по фиктивному номеру «техподдержки», указанному на сайте. На звонок в этом случае отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры.

По данным ведомства, далее следует многоэтапный сценарий обмана, в котором задействованы ненастоящие сотрудники государственных структур и правоохранительных органов.

В МВД подчеркнули, что единственный реальный номер для связи с техподдержкой портала — бесплатный по России: 8 800 100-70-10.

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