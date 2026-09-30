Россиянин заплатит крупный штраф за организацию нелегального лагеря для детей

В Карелии оштрафовали организатора лагеря для детей на 250 тыс. рублей

В Карелии предпринимателя оштрафовали за организацию незарегистрированного спортивного лагеря для детей из Петербурга и Ленобласти.

Нарушения, по данным прокуратуры, выявили в посёлке Пряжа, где в июле этого года бизнесмен организовал круглосуточные спортивные сборы для 19 школьников.

Однако предприниматель не внёс свою площадку в официальный реестр организаций детского отдыха и оздоровления республики.

После совместной выездной проверки прокуратуры, полиции и районной администрации работу лагеря немедленно прекратили, а всех детей забрали законные представители.

За нарушение законодательства в сфере детского отдыха на предпринимателя завели административное дело. Мировой судья признал его виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.

Читайте также:

«Раскрыто, какие повреждения получил самолет Flydubai во время резкого снижения»

«Появилась новая версия инцидента на борту рейса FlyDubai»