Россиянин заплатит крупный штраф за организацию нелегального лагеря для детей

В Карелии предпринимателя оштрафовали за организацию незарегистрированного спортивного лагеря для детей из Петербурга и Ленобласти.
Нарушения, по данным прокуратуры, выявили в посёлке Пряжа, где в июле этого года бизнесмен организовал круглосуточные спортивные сборы для 19 школьников.
Однако предприниматель не внёс свою площадку в официальный реестр организаций детского отдыха и оздоровления республики.
После совместной выездной проверки прокуратуры, полиции и районной администрации работу лагеря немедленно прекратили, а всех детей забрали законные представители.
За нарушение законодательства в сфере детского отдыха на предпринимателя завели административное дело. Мировой судья признал его виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.
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