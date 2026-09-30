Россиянка обвинила сотрудника отеля в отказе помочь, когда она тонула

Россиянка Александра, отдыхавшая в отеле в Шарм-эль-Шейхе, заявила, что сотрудник гостиницы намеренно убрал лестницу, пока она тонула. Об этом пишет «112».

По словам туристки, во время заплыва её подхватило сильное течение, из-за которого у неё начали неметь руки и ноги. Несмотря на это, Александре в слезах и отчаянии удалось добраться до берега. Там её уже ждали спасатель и менеджер отеля.

Как утверждает девушка, вместо помощи менеджер начал кричать на неё. Александра также заявила, что мужчина видел, как она пыталась забраться на лестницу, но стал убирать её и наблюдал за происходящим.

Туристка рассказала, что после случившегося считает отдых в этом отеле небезопасным и не рекомендует его другим путешественникам.

Читайте также:

Раскрыто, какие повреждения получил самолет Flydubai во время резкого снижения

Появилась новая версия инцидента на борту рейса FlyDubai