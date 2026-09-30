Россиянка организовала сбыт четырёх видов «синтетики» и папалась

Во Владивостоке 31-летняя местная жительница заключена под стражу по обвинению в сбыте четырех видов синтетических наркотиков. Об этом сообщает МВД Медиа.

Оперативники вместе с кинологом и служебной собакой обнаружили тайник с синтетическим опиоидом на улице Некрасовской. Вычислив организатора схрона, полицейские задержали подозреваемую на выходе из дома. При личном досмотре у нее изъяли три свертка с двумя видами запрещенных веществ.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что женщина работала наркокурьером в теневом интернет-магазине. Проверка ее телефона позволила обнаружить снимки других локаций, по координатам которых была извлечена еще одна закладка.

В арендованной квартире злоумышленницы найдена оптовая партия запрещенных препаратов, электронные весы и упаковочные материалы.

Экспертиза подтвердила, что изъятые смеси общей массой более килограмма содержат наркотические вещества.

В отношении подозреваемой возбуждено несколько уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

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