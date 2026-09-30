Россиянку экстренно госпитализировали из-за приема препарата для диабетиков

В Петербурге 40-летнюю женщину экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после двухмесячного курса препарата для диабетиков. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, после повышения дозировки до 5 мг у женщины начались острые неврологические симптомы: головные боли, спазмы, приступы онемения (она перестала чувствовать левую сторону тела и лицо), а также сильная слабость в ногах.

Кроме того, на фоне приема препарата и резкой отмены антидепрессантов у пациентки развились тяжелые панические атаки, дереализация и суицидальные мысли.

Несмотря на жалобы, эндокринолог, по словам россиянки, заверил её, что побочные эффекты «просто приписывают», и настоял на продолжении терапии.

В инструкции к препарату действительно нет прямых предостережений для людей с ментальными расстройствами, однако пациенты часто жалуются на ухудшение настроения и тревожность.

При этом в компании-производителе информацию о связи препарата с отказом конечностей назвали вбросом. Представители компании заявили, что в мировой практике применения аналога не было зарегистрировано ни одного случая связи между приемом действующего вещества и подобными неврологическими патологиями, так как механизм действия препарата не может привести к таким последствиям.

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