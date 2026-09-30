Российский треш-блогер стал фигурантом дела об истязании детей

СК завел дело об истязании двух детей на блогера из Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде Московской области возбуждено уголовное дело об истязании в отношении местного блогера после эфира на федеральном телеканале. Об этом сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Основанием для проверки послужил выпуск программы, в котором утверждалось, что блогер вместе с женщиной снимал унизительные ролики с участием детей и публиковал их в интернете.

В эфире также прозвучала информация о применении мужчиной физической силы к двоим детям.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, а также по доводам программы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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