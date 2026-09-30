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Происшествия 2034

Российский треш-блогер стал фигурантом дела об истязании детей

СК завел дело об истязании двух детей на блогера из Сергиева Посада

СК завел дело об истязании двух детей на блогера из Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде Московской области возбуждено уголовное дело об истязании в отношении местного блогера после эфира на федеральном телеканале. Об этом сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Основанием для проверки послужил выпуск программы, в котором утверждалось, что блогер вместе с женщиной снимал унизительные ролики с участием детей и публиковал их в интернете.

В эфире также прозвучала информация о применении мужчиной физической силы к двоим детям.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, а также по доводам программы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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