Самолет авиакомпании FlyDubai подал сигнал бедствия и не выходит на связь

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, следовавший рейсом из Дубая в Тель-Авив, подал международный код захвата воздушного судна. Об этом сообщают СМИ.

На борту находятся 180 человек, из них 150 — граждане Израиля. Борт на короткое время передал сигнал 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию, после чего сменил его на код 7500, используемый для сообщения о попытке угона.

В связи с инцидентом в воздух были подняты истребители ВВС Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят срочные консультации по вопросам безопасности.

Как сообщает издание Ynet со ссылкой на источник, подтверждений того, что самолет действительно захвачен, пока нет. По предварительным данным, пилот подал сигнал бедствия. Дальнейшая судьба рейса выясняется.

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