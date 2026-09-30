Самолёт Flydubai во время драки на борту снижался с бешеной скоростью

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai за 29 секунд потерял 4,5 километра высоты, пока в кабине пилотов происходила драка. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, вертикальная скорость снижения превысила 567 км/ч — самолет терял более 150 метров каждую секунду. Лайнер падал со скоростью, сопоставимой с обрушением 1500-этажного небоскреба.

В это время пассажиры находились в салоне, не имея доступа к кабине.

Ситуацию удалось взять под контроль только после того, как другие члены экипажа и летевшие в командировку пилоты смогли проникнуть внутрь и остановить падение.

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