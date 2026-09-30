Сдал сам себя: подозреваемый у базы ВВС позвонил в полицию

Газета Times сообщила, что один из задержанных по подозрению в подготовке теракта у авиабазы Фэрфорд в Великобритании сам позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. По данным издания, предполагаемая попытка взрыва была сорвана после этого звонка.

Пять граждан Британии были задержаны 27 сентября возле базы. Их подозревают в причастности к террористической деятельности и преступлениям, связанным со взрывчатыми веществами. На следующий день задержанных отпустили под залог. Конкретные условия освобождения не раскрываются.

По данным Times, подозреваемый позвонил в полицию утром 27 сентября. Правоохранительные органы расследуют мотивы его поступка. Выясняется, был ли звонок проверкой системы безопасности на объекте или попыткой подать сигнал властям о готовящемся преступлении.

База Фэрфорд — единственная в Европе база, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак и Югославию. В марте британские власти разрешили США использовать базу для операции против Ирана.

По заверениям Великобритании, американские самолеты могут использовать базу только для оборонительных операций. Ранее возле территории базы проводились акции протеста против агрессии США. Официальной реакции Минобороны Великобритании или командования базы на публикацию Times на момент выхода материала не поступало.

Трамп прокомментировал дело о подготовке теракта у базы Фэрфорд.

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