Семья Лох-Несских чудовищ попала на снимок Google Earth

Загадочный снимок озера Лох-Несс в Шотландии вызвал новые споры о существовании знаменитого чудовища. Жительница Англии Джули Фрейзер обнаружила на изображении Google Earth сразу тpи необычных объекта, находящихся рядом друг с другом в воде. Об этом пишет портал Female First.

Находку женщина сделала случайно, когда изучала окрестности озера перед поездкой в Шотландию. Увеличив снимок, Фрейзер решила, что темные объекты напоминают крупных существ с изогнутыми спинами. Она предположила, что перед ней могла оказаться целая «семья Несси».

Особенно заинтересовало британку отсутствие заметного следа на воде. По ее словам, находившееся неподалеку прогулочное судно оставляло отчетливый кильватер, тогда как за тремя загадочными объектами ничего подобного не наблюдалось.

Однако известный охотник за Лох-Несским чудовищем Стив Фелтем предложил более прозаичное объяснение. Изучив изображение, он заявил, что объекты очень похожи на тpи каноэ. Исследователь также разглядел предполагаемые всплески от весел и силуэты людей.

Фрейзер направила свою находку в официальный реестр наблюдений Лох-Несского чудовища. Теперь она ожидает решения специалистов о том, признают ли загадочный снимок новым зарегистрированным наблюдением Несси.

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