Сильный дождь привел к подтоплениям на улицах Владивостока

Прокуратура взяла под контроль последствия подтоплений во Владивостоке

Подтопления образовались на отдельных участках Владивостока после сильных осадков ночью 30 сентября. Прокуратура Приморского края контролирует устранение последствий непогоды и состояние улично-дорожной сети.

Скопления воды зафиксировали на нескольких участках города. Надзорное ведомство также проверит организацию водоотведения в проблемных местах и своевременность проведения необходимых работ.

По информации из социальных сетей, подтопления наблюдались на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Фабрика Заря». Переливы также фиксировали на улице Космонавтов, Спортивной улице и Луговой площади.

Прокуратура продолжает мониторить ситуацию в городе. Особое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог и устранению последствий сильных осадков.

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