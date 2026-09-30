Сильный дождь привел к подтоплениям на улицах Владивостока

Подтопления образовались на отдельных участках Владивостока после сильных осадков ночью 30 сентября. Прокуратура Приморского края контролирует устранение последствий непогоды и состояние улично-дорожной сети.
Скопления воды зафиксировали на нескольких участках города. Надзорное ведомство также проверит организацию водоотведения в проблемных местах и своевременность проведения необходимых работ.
По информации из социальных сетей, подтопления наблюдались на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Фабрика Заря». Переливы также фиксировали на улице Космонавтов, Спортивной улице и Луговой площади.
Прокуратура продолжает мониторить ситуацию в городе. Особое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог и устранению последствий сильных осадков.
Читать также: 15 населенных пунктов Дагестана остались без электричества