Силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Пензой

Губернатор Мельниченко сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Пензе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны в регионе. Прошедшей ночью на подлете к административному центру был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат.

По данным главы региона, к отражению атаки привлекались подразделения ПВО Министерства обороны России, а также мобильные огневые группы. В результате оперативных действий угроза для гражданского населения была нейтрализована.

Мельниченко подтвердил, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков продолжают работу службы экстренного реагирования. Информация опубликована губернатором в его канале на платформе «Макс».

Ранее мы писали: Североморцы захватили плацдарм в Арктике, высадив десант на берег

Читайте также: В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!