СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на город Трубчевск

СК начал расследование теракта в Трубчевске после атаки БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника по городу Трубчевск в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Вооружённые силы Украины при помощи БПЛА ударили по автоцистерне возле молочного комбината», — заявила Петренко. Она уточнила, что Трубчевский автомеханический техникум располагался рядом с этим предприятием.

Атака на город произошла утром 30 сентября. В результате инцидента пострадали 12 человек. Среди них оказались семеро несовершеннолетних студентов техникума. Один из раненых подростков сейчас находится в тяжёлом состоянии. У остальных медики диагностировали осколочные ранения и баротравмы.

Трубчевск — город в Брянской области. Он расположен вблизи государственной границы. Регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов.

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