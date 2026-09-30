Скутериста, повторно севшего за руль пьяным, привлекли к уголовной ответственности

Водитель скутера из Подмосковья привлечен к уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Как сообщили «МК» в пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области, инцидент произошел 8 июня в Клинском городском округе. Мужчину, находившегося в опьянении, остановил инспектор ДПС. Водитель согласился пройти медосвидетельствование, и анализ выявил содержание в крови этилового спирта в количестве 1,525 мг/л. Поскольку скутерист и ранее привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок, на этот раз против него возбудили уголовное дело. Клинский суд приговорил его к 320 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года.