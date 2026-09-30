Следователь по делу Чикатило раскрыл, почему маньяк согласился давать показания

Следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, рассказал, почему маньяк согласился давать показания. Об этом пишет ТАСС.

По словам Яндиева, когда шло расследование дела Чикатило, его сын также попался на преступлении. Следователи помогли ему избежать уголовной ответственности, чтобы Чикатило пошел на контакт.

Следователь также уточнил, что спустя время сын маньяка все равно оказался за решеткой за вымогательство. При этом он использовал фамилию отца, чтобы угрожать жертвам.

Также ранее Яндиев заявил, что серийных убийц невозможно распознать по внешним признакам, так как они, как правило, не выделяются из толпы.

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