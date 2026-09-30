Следователь по делу Чикатило выдвинул неожиданную версию пропажи Усольцевых

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Андрея Чикатило, выдвинул новую версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт допустил, что семья попала под дождь и начала возвращаться, но по пути с ними могло произойти преступление.

Собеседник издания предположил, что Усольцевы могли к кому-то зайти и больше не выйти оттуда, став жертвами преступления.

По мнению следователя, правоохранителям надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте.

Яндиева считает, что самой вероятной может быть именно криминальная версия пропажи.

Ранее следователь по делу Чикатило, рассказал, почему маньяк согласился давать показания.

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