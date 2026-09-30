Смертельно ранившую ножом своего знакомого россиянку отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал женщину, смертельно ранившую ножом своего знакомого

В Петербурге арестовали 28-летнюю женщину, которая смертельно ранила ножом своего знакомого в Колпино.

По данным объединённой пресс-службы судов и Следственного комитета, всё произошло в ночь на 29 сентября в квартире дома на проспекте Ленина.

Между женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой фигурантка схватила кухонный нож и ударила оппонента в бедро.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в больнице от сильной кровопотери.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая была задержана, ей предъявлено обвинение.

В суде следователь ходатайствовал об аресте, указав, что женщина ведет асоциальный образ жизни, официально не трудоустроена и не имеет постоянного источника дохода.

Обвиняемая возражала против меры пресечения и просила избрать домашний арест, однако суд отправил её в СИЗО до 28 ноября.

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