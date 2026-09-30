Стала известна неожиданная причина драки между пилотами рейса FlyDubai

Один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив попытался покончить с собой на борту

Попытка одного из пилотов направить пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai к крушению на рейсе Дубай — Тель-Авив привела к массовой панике и закрытию воздушного пространства Израиля. Об этом сообщают израильские СМИ.

По их данным, один из пилотов (предположительно, командир экипажа) попытался совершить самоубийство, направив лайнер в резкое пике с высоты 30 тысяч футов. Второй пилот и пассажиры попытались помешать ему.

В результате борьбы самолет опустился до 15 тысяч футов, а в кабине случайно были активированы аварийные коды: сначала 7700 (общая чрезвычайная ситуация), а затем 7500 (захват воздушного судна).

Израиль закрыл свое воздушное пространство и поднял в воздух истребители. Лайнеру было запрещено садиться в Тель-Авиве, его перенаправили в Саудовскую Аравию.

В саудовском городе Табук пилотов высадили из лайнера и задержали, а пассажиров эвакуировали.

По предварительным данным, один из пилотов нанес другому ранение ножом, после чего нападавший потерял сознание.

На борту находились около 180 человек, из них около 100 граждан Израиля.

Авиакомпания FlyDubai уже направила резервный борт, чтобы доставить людей в пункт назначения.

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