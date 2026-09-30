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Происшествия 11564

Стало известно, что произошло между русским и украинским пилотами на рейсе FlyDubai

Украинский пилот напал на русского капитана авиалайнера на рейсе FlyDubai

Украинский пилот напал на русского капитана авиалайнера на рейсе FlyDubai
фото создано шедеврум, николай ткаченко

На рейсе FlyDubai Дубай — Тель-Авив произошел конфликт между пилотами, в результате которого один из них напал на другого с ножом. По данным 12-го канала израильского телевидения, нападавшим был второй пилот — гражданин Украины, а пострадавшим — командир экипажа из России.

В ходе конфликта борт потерял 4000 метров высоты. Ситуация вышла из-под контроля, и в кабину ворвались пассажиры и другие члены экипажа, которые летели этим же рейсом в командировку.

Им удалось обезвредить злоумышленника. Медсестра и врач, находившиеся на борту, оказали раненому первую помощь.

По информации израильского ТВ, причиной инцидента на борту самолета могла стать попытка одного из пилотов устроить авиакатастрофу.

Пилот внезапно отправил самолет в крутое пике, указывается в первых данных расследования. Таким образом он мог попытаться совершить самоубийство. Ему помешал находившийся в кабине напарник, вступивший с ним в физическое противоборство.

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