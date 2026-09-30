Стало известно, что произошло между русским и украинским пилотами на рейсе FlyDubai

На рейсе FlyDubai Дубай — Тель-Авив произошел конфликт между пилотами, в результате которого один из них напал на другого с ножом. По данным 12-го канала израильского телевидения, нападавшим был второй пилот — гражданин Украины, а пострадавшим — командир экипажа из России.

В ходе конфликта борт потерял 4000 метров высоты. Ситуация вышла из-под контроля, и в кабину ворвались пассажиры и другие члены экипажа, которые летели этим же рейсом в командировку.

Им удалось обезвредить злоумышленника. Медсестра и врач, находившиеся на борту, оказали раненому первую помощь.

По информации израильского ТВ, причиной инцидента на борту самолета могла стать попытка одного из пилотов устроить авиакатастрофу.

Пилот внезапно отправил самолет в крутое пике, указывается в первых данных расследования. Таким образом он мог попытаться совершить самоубийство. Ему помешал находившийся в кабине напарник, вступивший с ним в физическое противоборство.

Читайте также:

Стала известна неожиданная причина драки между пилотами рейса FlyDubai

Появились новые подробности инцидента с "захватом" самолёта авиакомпании FlyDubai