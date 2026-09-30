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В мире 9235

Стало известно, кем оказался раненый пилот Flydubai

Hindustan Times: раненный на рейсе Flydubai пилот из Индии

Hindustan Times: раненный на рейсе Flydubai пилот из Индии
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Индийская газета Hindustan Times сообщила, что получивший ножевое ранение пилот авиакомпании FlyDubai является гражданином Индии Смитом Маччхаром. По данным издания, он был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив.

Во время полета второй пилот нанес Маччхару ножевое ранение. Из-за этого была совершена экстренная посадка в аэропорту Саудовской Аравии. Сведений о состоянии пострадавшего на момент публикации нет. Не уточняется также, продолжает ли он лечение.

Согласно профилю в LinkedIn, Маччхар работал командиром на самолетах Boeing 737 авиакомпании FlyDubai с июня 2022 года. До этого он 11 лет проработал в авиакомпании SpiceJet из Мумбаи. Там он был командиром экипажа, а с ноября 2020 года — инструктором, обучавшим и проверявшим других пилотов.

В профиле указан налет в 9 750 часов на самолетах моделей 737-800 и 737 MAX 8 и 9. Маччхар пришел в FlyDubai сразу на должность командира воздушного судна. Он налетал более 6 400 часов в качестве командира в SpiceJet и хотел присоединиться к команде инструкторов FlyDubai.

В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время он экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что на борту произошел инцидент. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет.

Flydubai — бюджетная авиакомпания из ОАЭ. Она выполняет рейсы в Израиль с 2020 года. Маршрут между Дубаем и Тель-Авивом остается одним из немногих прямых сообщений между Израилем и арабскими странами. Инциденты с безопасностью на таких рейсах фиксируются редко. Службы безопасности Израиля уделяют особое внимание рейсам из арабских стран.

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