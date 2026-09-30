Стало известно количество поврежденных домов в Кубринске после пожара

После пожара на заводе петард в Кубринске повреждены 22 многоквартирных дома

В Кубринске (Переславль‑Залесский округ, Ярославская область) последствия пожара на заводе затронули жилой сектор: взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Глава области провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. Данные о масштабах ущерба он опубликовал на платформе „Макс“.

Губернатор Евраев объявил 30 сентября днем траура по 14 погибшим при пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск.

Пожар на предприятии по производству петард произошел 28 сентября. Огонь уничтожил два здания, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы. Ранее было известно, что повреждения получили 9 расположенных рядом многоквартирных домов.