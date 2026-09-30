Стало известно о резкой смене курса ещё одного самолета Flydubai

"База": ещё один самолет Flydubai резко изменил курс и развернулся обратно в ОАЭ

Еще один самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Израиль, экстренно изменил курс и развернулся обратно в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По информации издания, сейчас этот рейс является самым просматриваемым на агрегаторах отслеживания полетов — за судьбой лайнера одновременно следят 16 000 человек.

На борту находятся 174 пассажира, в том числе 27 детей. Точная причина резкого изменения маршрута пока не сообщается.

Других подробностей также пока нет.

Ранее в сети появилось видео первых минут после поножовщины на борту рейса FlyDubai Дубай — Тель-Авив. На кадрах пассажир с окровавленным лицом обращается к тем, кто находится на земле.

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