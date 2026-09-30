Стало известно, в чем обвинили директора предприятия, где взорвалась пиротехника

В Ярославской области предъявлено обвинение генеральному директору предприятия, на котором 28 сентября 2026 года произошел пожар, унесший жизни 14 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

Трагедия случилась на территории цеха по производству пиротехнической продукции в селе Кубринск Переславского муниципального округа.

Огонь уничтожил два здания на территории производства. Помимо 14 погибших, одна женщина пострадала и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Личности всех погибших установлены, одна из жертв не являлась сотрудником предприятия.

Следственными органами СК России по Ярославской области 49-летнему руководителю предъявлено обвинение.

Генеральный директор задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По местам жительства фигуранта и нахождения организации проходят обыски.

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