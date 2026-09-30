Стрельба в Техасе: раненого венесуэльца обвинили в нападении на офицера

Американская прокуратура завела дело на мигранта после инцидента с агентом

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов предъявила официальные обвинения гражданину Венесуэлы в вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов в штате Техас. Ранее подозреваемый получил огнестрельное ранение в ходе стычки с агентом иммиграционной и таможенной службы.

По версии стороны обвинения, иностранец оказал ожесточенное сопротивление силовикам при попытке проверки документов и задержания на приграничной территории. Агент применил табельное оружие после прямой угрозы собственной безопасности.

Раненый находится под стражей в медицинском учреждении под круглосуточным надзором конвоя. В случае признания вины мужчине грозит длительный тюремный срок в федеральной исправительной колонии с последующей депортацией.

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