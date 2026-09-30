Убит президент европейского футбольного клуба

В болгарском городе Пловдив минувшей ночью, 30 сентября, был убит бизнесмен Илиян Филипов, занимавший пост президента местного футбольного клуба «Ботев». О произошедшем сообщило издание Nova, ссылаясь на данные министерства внутренних дел страны.

Согласно предварительной информации, трагедия разыгралась в тот момент, когда Филипов направлялся домой после окончания футбольного матча. Предприниматель, владевший транспортной и строительной компаниями, погиб от огнестрельного ранения в голову.

Сотрудники полиции и представители прокуратуры провели брифинг, на котором подтвердили сам факт убийства. Они воздержались от озвучивания каких-либо деталей, объяснив это интересами следствия. Правоохранители лишь уточнили, что на месте происшествия в настоящее время проводятся необходимые процессуально-следственные действия.

По словам представителей ведомств, расследование находится на самой ранней стадии. В качестве рабочих версий рассматриваются все возможные мотивы преступления. Официальных комментариев о подозреваемых или предполагаемых причинах убийства пока не поступало.

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