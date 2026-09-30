Учительница вступила в сексуальные контакты с двумя школьниками и избежала тюрьмы

В США школьная учительница отделалась условкой по делу об интиме с подростками

В США в штате Техас 25-летнюю бывшую учительницу Шелби Доун Лашомб приговорили к шести годам условного срока по делу о сексуальных контактах с двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает телеканал KALB-TV.

Расследование началось после того, как женщину заметили целующейся с 16-летним подростком. В ходе разбирательства выяснилось, что их отношения продолжались несколько месяцев. Позднее Лашомб также признала сексуальный контакт с другим школьником, которому было 17 лет.

Первоначально обвиняемой могло грозить до 20 лет лишения свободы. Однако в апреле она заключила соглашение со следствием и признала вину. Защита указывала, что подростки не являлись ее учениками и учились в других образовательных учреждениях.

Суд огласил решение 26 сентября, назначив Лашомб шесть лет пробации вместо заключения. Адвокаты также заявляли, что знакомство и общение женщины с подростками началось в интернете по инициативе самих несовершеннолетних.

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