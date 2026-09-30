Укус в парке: бешеный койот напал на женщину в США

В Нью-Йорке бешеный койот укусил женщину на пешеходной тропе

На территории исторического парка Олд-Кротон-Акведук в штате Нью-Йорк хищник напал на прохожую. Как сообщает New York Post, женщина стала жертвой койота, который, по предварительным данным, был заражен бешенством.

Инцидент произошел на пешеходной тропе. Зверь внезапно выскочил из кустов и укусил пострадавшую. Сейчас женщина проходит курс лечения от опасного заболевания.

Власти начали поиски животного. Местных жителей предупредили о мерах безопасности: при встрече с койотом необходимо громко шуметь и медленно отходить назад. Провоцировать хищника категорически запрещено.

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