В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Казани

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера связана с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Об этом сообщила Росавиация в своем канале. Пассажирские рейсы временно не принимаются и не отправляются из аэропорта.

О сроках действия ограничений и причинах их введения дополнительно не сообщается.

Аэропорт продолжает работать с учетом установленных мер безопасности. Информация об изменениях в работе воздушной гавани будет уточняться.

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