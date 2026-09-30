В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Самары временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Ограничения затронули операции с прибывающими и отправляющимися самолетами. Из-за этого работа авиагавани может проходить с изменениями.
Пассажиров могут ожидать корректировки в расписании рейсов. Перевозчикам потребуется учитывать действующие ограничения при выполнении полетов.
О возобновлении работы аэропорта в штатном режиме Росавиация сообщит дополнительно.
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