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Происшествия 1200

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

Самарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов

Самарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Ограничения затронули операции с прибывающими и отправляющимися самолетами. Из-за этого работа авиагавани может проходить с изменениями.

Пассажиров могут ожидать корректировки в расписании рейсов. Перевозчикам потребуется учитывать действующие ограничения при выполнении полетов.

О возобновлении работы аэропорта в штатном режиме Росавиация сообщит дополнительно.

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Автор:
Самара Москва