В Иркутской области опасный зверь проломил дверь школьной столовой

В поселке Залог Иркутской области медведь разрушил входную дверь в столовую школы. Как сообщила Babr Mash глава учебного заведения, зверь игнорировал жилые кварталы и мусорные баки, но при этом повредил два ограждения, водосточную систему и крыльцо перед зданием.

Когда хищник попытался пробиться внутрь, в помещении находились охранник, дежурный и кочегар, которые оперативно вызвали экстренные службы. К счастью, пострадавших среди людей не оказалось.

Операция по нейтрализации агрессивного животного заняла около 90 минут и завершилась его уничтожением сотрудниками охотоведческой службы.

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