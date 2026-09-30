В Королёве микроавтобус сбил 9-летнего мальчика

Пассажирский микроавтобус сбил 9-летнего школьника в подмосковном Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Московской области.
Авария произошла 30 сентября около 7:40 на улице Тихонравова. Предварительно установлено, что ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате мальчик получил травмы и госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Это не первый случай наезда на несовершеннолетних пешеходов в Подмосковье за последнее время. Подобные происшествия традиционно привлекают внимание к проблеме безопасности детей на дорогах, особенно в утренние часы, когда школьники направляются на занятия.
ГИБДД регулярно напоминает родителям о необходимости повторять с детьми правила перехода проезжей части и выбирать безопасные маршруты до школы.
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