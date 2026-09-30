В Крыму завершилась операция по спасению пропавших в пещере туристов

В Крыму завершилась операция по спасению четырех туристов, оказавшихся в районе Красной пещеры. Всех участников группы удалось обнаружить и вывести на поверхность, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Поиски проходили в сложных подземных условиях. Спасателям приходилось работать в темноте, при высокой влажности и преодолевать труднодоступные участки. Операция продолжалась с утра до позднего вечера.

Для координации дeйствий специалисты организовали проводную связь на отдельных отрезках маршрута. Это позволило привлечь дополнительные силы и подготовить безопасный путь для эвакуации группы.

Троих мужчин и одну женщину обнаружили возле Голубиной пещеры. Их состояние оценили как удовлетворительное, после чего спасатели вывели туристов наружу по альтернативному маршруту через Красную пещеру.

В МЧС добавили, что в проведении спасательной операции были задействованы 41 человек и 12 единиц техники. На месте была организована работа оперативного штаба.

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