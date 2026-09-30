В Ленинградской области иномарка с людьми разбилась в ДТП

ДТП с участием иномарки произошло в Ленинградской области. В результате один человек погиб, ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла накануне, 29 сентября, на 74-м километре трассы А-181 «Скандинавия»

«Водитель легкового автомобиля Changan не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. В результате ДТП в автомобиле обнаружен погибший, ещё двое пострадавших переданы бригаде скорой помощи и госпитализированы», — пояснили в ведомстве.

На месте работала дежурная смена 109 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Спасатели обеспечили безопасность на месте происшествия и помогли медикам.

По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, включая возможное состояние водителя и техническое состояние транспортного средства. Движение на участке трассы, где произошло столкновение, было временно затруднено.

Это уже второе резонансное ДТП с тяжёлыми последствиями за последние сутки. Накануне в Тукаевском районе Татарстана 20-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором находились пассажиры. От удара автобус опрокинулся на бок. В результате пострадали два человека.

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