В Ленобласти затонула парусная яхта

В акватории Ленинградской области у причала частично затонуло судно. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел на реке Свирь в Лодейном Поле. Судя по опубликованным кадрам, речь может идти о яхте «Нерпа».

В заявлении ведомства, размещенном в MAX, отмечается, что пострадавших нет и разлива нефтепродуктов допущено не было.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Волховстроевской транспортной прокуратуры.

Ранее в Петербурге со дна Невы достали утонувший Chevrolet Cruze. Накануне вечером машина скатилась в воду прямо у Университетской набережной. Течение отнесло автомобиль на 20 метров от берега, где он и ушел под воду на глубину 2,5 метра. На помощь пришли фридайверы: они успешно подняли авто на поверхность. В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не произошло, а затонувшая машина не создавала препятствий для проходящих мимо судов.

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