В Петербурге при пожаре из-за электросамоката погиб человек

В Петербурге аккумулятор самоката вспыхнул в квартире с людьми

В Санкт-Петербурге аккумулятор электросамоката вспыхнул в квартире с людьми. Об этом сообщает телеканал «Mash на Мойке».

«Двушка 50 квадратов выгорела по всей площади и превратилась в руины. На месте работали 6 единиц техники и 30 пожарных. Петербургский СК уже возбудил уголовное дело», — говорится в публикации канала.

Аккумулятор воспламенился в квартире на улице Комсомола. В результате пожара мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё трое пострадали, в том числе ребёнок. Также в Санкт-Петербурге иномарка провалилась в метровую яму. На место прибыла аварийная бригада, которая устранила последствия аварии. Местные жители отмечают, что коммунальные аварии в этом месте случаются часто.

Литиевые аккумуляторы электросамокатов и другой техники могут самовоспламеняться при перегреве, коротком замыкании или механическом повреждении. Пожар от такого аккумулятора развивается за считанные секунды и сопровождается выделением токсичных веществ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Читайте также в материале:

13-летний россиянин попал под машину на самокате и оказался в больнице;

Руль самоката вошёл в бедро пострадавшего после столкновения с машиной.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.