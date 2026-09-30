В Польше эвакуировали ж/д станцию из-за странного пакета

Железнодорожную станцию в польском Белостоке эвакуировали из-за подозрительного пакета, прикреплённого к вагону грузового поезда. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Пакет обнаружили сотрудники Службы охраны железных дорог на одной из цистерн состава. На место прибыли полицейские контртеррористические подразделения, сотрудники станции были эвакуированы.

Поезд состоит из 32 вагонов. Вагон с подозрительным предметом планируют отцепить от состава и проверить на наличие пиротехнической угрозы. Как уточняет радиостанция, состав прибыл из Сувалок 25 сентября.

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