В российском регионе в ДТП погибли два человека

В Саратовской области в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

В Ровенском районе Саратовской области случилось ДТП с участием автомобилей Lada и Datsun — в аварии погибли два человека. Об этом в своём Telegram‑канале сообщил министр — председатель областного комитета региональной безопасности Юрий Юрин.

Ещё трое получили травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, сообщение о столкновении поступило в службу «112» в 16:47 по местному времени (15:47 мск) недалеко от села Тарлыковка.

На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

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