В Самарской области в результате ночного налёта дронов повреждены жилые дома

Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы в ночь на 30 сентября сбили вражеские беспилотники над территорией Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на своей странице в Max.

По его словам, погибших и пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения частных домовладений.

«Наши военные и мобильные огневые группы ведут боевую и слаженную работу. Сегодня ночью над территорией региона были сбиты вражеские БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы», — пояснил Федорищев.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Глава области призвал жителей строго соблюдать меры безопасности и напомнил о категорическом запрете на съёмку и публикацию фото- и видеоматериалов с мест падения беспилотников. По всем экстренным вопросам необходимо обращаться по единому номеру 112.

Самарская область, как и ряд других регионов Поволжья, периодически подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Режим беспилотной опасности, введённый на территории региона, предполагает ограничение полётов гражданских воздушных судов и усиление мер безопасности. Запрет на фиксацию и распространение материалов с мест атак действует в целях обеспечения безопасности работы сил ПВО и предотвращения передачи противнику разведывательной информации.

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