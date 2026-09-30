В Санкт-Петербурге иномарка провалилась в метровую яму. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Яма, в которую угодил Mercedes, — около двух с половиной метров в диаметре. Есть ещё второй провал, он чуть меньше: порядка двух метров в диаметре и глубиной около 70 сантиметров», — говорится в публикации.

По данным канала, сейчас все провалы огородили. На место прибыла аварийная бригада, которая устранила последствия аварии. Водителю повезло — машина задержалась на лежачем полицейском. Местные жители отмечают, что коммунальные аварии в этом месте случаются часто, но нынешняя стала самой крупной на их памяти.

Ранее в Ленинградской области иномарка с людьми разбилась в ДТП. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

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