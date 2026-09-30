В Саудовской Аравии началась посадка на эвакуационный рейс для граждан Израиля

В Саудовской Аравии началась посадка израильтян на эвакуационный рейс авиакомпании Flydubai. Об этом сообщил телеканал N12. По имеющейся информации, самолёт прибудет в Израиль около 18:00 по московскому времени.

Однако, как сообщает портал Ynet, некоторые израильтяне отказываются подниматься на борт самолёта в Саудовской Аравии. Причиной стало недавнее происшествие: в среду днём самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку.

Телеканал i24News, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщил, что власти рассматривают инцидент как попытку теракта. По имеющейся информации, второй пилот, гражданин Омана, нанёс ножевое ранение командиру воздушного судна, гражданину ОАЭ, и попытался захватить контроль над самолётом.

На данный момент продолжается расследование обстоятельств произошедшего, а также оценка действий всех участников инцидента. Эвакуационный рейс организован для обеспечения безопасности и возвращения израильтян на родину.