В Сирии взрыв на газопроводе привел к остановке трех электростанций

В Сирии предупредили об увеличении продолжительности отключений света

Электростанции «Дейр-Али», «Насирия» и «Тишрин» вышли из строя после взрыва на газопроводе на станции «Тишрин» в восточном пригороде Дамаска. Об этом заявила Сирийская электроэнергетическая компания.

По данным ведомства, взрыв привел к прекращению подачи газа, необходимого для работы трех электростанций. Возникший после происшествия пожар пока продолжается, на месте работают профильные службы.

Остановка объектов приведет к временному сокращению объемов выработки электроэнергии. В компании отметили, что из-за снижения доступных генерирующих мощностей продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться.

Причины взрыва и другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

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