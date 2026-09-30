В Сочи подтопило федеральную трассу, соединяющую город с Джубгой

В Сочи затруднен проезд по федеральной трасса Джубга — Сочи в результате подтопления из-за сильных ливней, которые обрушились на город в среду 30 сентября. Об этом сообщает ИС «Вести».

Дороги в Сочи превратились в реки: машинам приходится преодолевать затопленные участки.

Ранее ливень во Владивостоке 30 сентября спровоцировал подтопления в разных районах города. Горожане активно делились кадрами последствий непогоды в соцсетях. Больше всего досталось проспекту 100-летия Владивостока в районе «Зари», а также традиционно проблемным участкам — улицам Космонавтов, Спортивной и Луговой площади, где образовались серьезные переливы.

Также сообщалось, что четверо туристов застряли в крымской пещере Кизил-Коба. Из-за затяжных ливней, которые не прекращаются в Симферопольском районе последние несколько дней, уровень воды в пещере резко поднялся, отрезав людям путь к выходу.

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