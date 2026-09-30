В Таиланде предъявили обвинения подозреваемым в убийстве россиян

Прокуратура Паттайи предъявила 43‑летнему Тхане Кыттхонгу и его сообщникам обвинения по девяти статьям уголовного кодекса Таиланда в связи с убийством двух граждан России — 22‑летней Дианы Назимовой и её 17‑летнего брата Романа Назимова. Суд курортного города уже принял дело к рассмотрению, сообщает газета Matichon.

Обвинения охватывают широкий перечень преступлений: незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, включая гранаты; выдача себя за сотрудников правоохранительных органов; похищение; разбой в ночное время с использованием полицейской формы, оружия и транспортного средства. Кроме того, банде вменяется предумышленное убийство с особой жестокостью при помощи огнестрельного оружия, изнасилование потерпевшей, которая не могла сопротивляться, а также сокрытие и уничтожение тел для заметания следов.

Полиция задержала подозреваемых 31 июля. Кыттхонг признался, что вместе с 39‑летним Тхонгчаем Синином закопал тела убитых в лесу в районе Хуай‑Яй на юге Паттайи. По словам преступников, мотивом стало желание завладеть мотоциклом, на котором передвигались россияне. Связь с молодыми людьми оборвалась рано утром 26 июля, когда они выехали из дома.

В ходе допросов выяснилось, что убийство россиян — не единственный эпизод. В конце июня та же банда проникла в дом таиландской семьи, связала супружескую пару и их 18‑летнюю дочь, после чего расстреляла всех троих и закопала тела неподалёку от того места, где позже нашли россиян. Помимо Кыттхонга и Синина, по делу проходят ещё двое подозреваемых.