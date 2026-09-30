Версию с дракой россиянина и украинца на борту рейса FlyDubai неожиданно опровергли

Израильский 9-й канал опроверг версию о том, что конфликт на борту рейса FlyDubai Дубай — Тель-Авив произошел между пилотами из России и Украины.
По уточненным данным, нападавшим вторым пилотом является гражданин Омана, а пострадавший капитан воздушного судна — гражданин ОАЭ.
Также израильское издание Walla сообщает, что второй пилот ударил первого ножом, предварительно пытаясь покончить с собой и направить самолет к крушению.
Отмечается, что мотивы злоумышленника пока не ясны, однако не исключается их связь с палестинским конфликтом.
Ранее израильские СМИ сообщали о драке между россиянином и украинцем.
Авиакомпания FlyDubai официально не подтверждала гражданство членов экипажа, уточнив лишь, что оба являются действующими пилотами перевозчика и после посадки в саудовском Табуке были задержаны местными властями.
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