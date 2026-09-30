Версию с дракой россиянина и украинца на борту рейса FlyDubai неожиданно опровергли

Walla опровергло версию с дракой россиянина и украинца на борту рейса FlyDubai

Израильский 9-й канал опроверг версию о том, что конфликт на борту рейса FlyDubai Дубай — Тель-Авив произошел между пилотами из России и Украины.

По уточненным данным, нападавшим вторым пилотом является гражданин Омана, а пострадавший капитан воздушного судна — гражданин ОАЭ.

Также израильское издание Walla сообщает, что второй пилот ударил первого ножом, предварительно пытаясь покончить с собой и направить самолет к крушению.

Отмечается, что мотивы злоумышленника пока не ясны, однако не исключается их связь с палестинским конфликтом.

Ранее израильские СМИ сообщали о драке между россиянином и украинцем.

Авиакомпания FlyDubai официально не подтверждала гражданство членов экипажа, уточнив лишь, что оба являются действующими пилотами перевозчика и после посадки в саудовском Табуке были задержаны местными властями.

Читайте также:

«Стала известна неожиданная причина драки между пилотами рейса FlyDubai»

«Появились новые подробности инцидента с "захватом" самолёта авиакомпании FlyDubai»