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Происшествия 1835

«Водитель «Инфинити» нарушил правила: подробности ДТП на западе Москвы

«Водитель «Инфинити» нарушил правила: подробности ДТП на западе Москвы
Фото: ГИБДД Владивосток

Выяснились новые подробности ДТП на западе Москвы,  в результате которого пострадали несколько человек. Как уже сообщал «МК», авария произошла на улице Веерной.

По предварительной информации, водитель Infinite нарушая скоростной режим решил совершить обгон  с дальнейшим опережением Porsche, который двигался по средней полосе. Однако вместо плавного перестроения перед кабриолетом с использованием поворотников он влетел на бампер, а потом прокатился вперед и задел  BMW.

По словам очевидцев, в машине BMW находился ребенок приблизительно 8 лет. К счастью, он отделался испугом. Взрослым повезло меньше: у водителя кроссовера рана на голове, а пассажирку одной из машин госпитализировали.

 

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Автор:
Москва