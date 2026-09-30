Водолазы начали поиски 13-летнего мальчика в акватории Холмска

Водолазы приступили к поискам 13-летнего мальчика, которого 29 сентября смыло волной с пирса в Холмске Сахалинской области. Подростка обнаружили в воде без признаков жизни, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. Из-за сильного волнения моря спасатели не смогли сразу извлечь ребенка из воды.
К поисковой операции привлекли шесть сотрудников поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Водолазы обследуют акваторию возле места происшествия.
По данным МЧС, тело мальчика обнаружили в воде примерно в 20 метрах от пирса. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.
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