Водолазы начали поиски 13-летнего мальчика в акватории Холмска

Спасатели приступили к поискам подростка, которого унесло волной

Водолазы приступили к поискам 13-летнего мальчика, которого 29 сентября смыло волной с пирса в Холмске Сахалинской области. Подростка обнаружили в воде без признаков жизни, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. Из-за сильного волнения моря спасатели не смогли сразу извлечь ребенка из воды.

К поисковой операции привлекли шесть сотрудников поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Водолазы обследуют акваторию возле места происшествия.

По данным МЧС, тело мальчика обнаружили в воде примерно в 20 метрах от пирса. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Читать также: Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло

Авиасообщение между Кунаширом и Шикотаном восстановят в октябре