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Происшествия 2115

Задержан мужчина, угрожавший взорвать авиабазу

В Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего взорвать авиабазу

В Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего взорвать авиабазу
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Королевская военная полиция Нидерландов задержала мужчину, который угрожал взорвать авиабазу Леуварден в провинции Фрисландия. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, задержанный пытался оставить у въезда на авиабазу пакет и заявил военным, что в нём находится бомба. На место прибыли специалисты Службы обезвреживания взрывчатых веществ Минобороны Нидерландов.

Мужчина был задержан около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Содержимое его пакета в настоящее время изучается. Других подробностей об инциденте не приводится.

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