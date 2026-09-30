Сообщается, что пятеро мужчин, арестованных у авиабазы Фэрфорд в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, освобождены под залог. Полиция не нашла взрывчатки, но обнаружила в фургонах бензин. Версия о заговоре с участием Ирана сменяется предположениями о простой краже топлива, а Трамп и Рубио критикуют решение об освобождении.

Расследование предполагаемого заговора с целью взрыва на авиабазе, используемой США, зашло в тупик. Полиция сообщила, что в изъятых автомобилях не было взрывчатых веществ, но найдено «некоторое количество бензина».

«Эти автомобили были тщательно обследованы, и мы можем подтвердить, что никаких самодельных взрывных устройств обнаружено не было. Однако было изъято некоторое количество бензина», — заявил глава Национального управления по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор. Британские СМИ сообщили, что один из членов группы позвонил в полицию примерно за час до того, как фермер сообщил о подозрительном поведении мужчин.

Инцидент вызвал много вопросов после того, как пятеро британцев, проживавших в Лондоне, были освобождены под залог после ареста по обвинению в хранении взрывчатых веществ и террористической деятельности. Вашингтон раскритиковал их освобождение.

«Я понимаю, что для многих это решение стало неожиданностью, но я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что оно было принято в рамках расследования», — добавил Тейлор после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он «удивлён» этим решением: «Я бы так не поступил».

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что в этом был замешан «иностранный субъект». Инцидент возле авиабазы Фэрфорд, с которой американские военные наносят удары по Ирану, породил множество слухов, однако посольство Ирана в Лондоне заявило, что «категорически отвергает и решительно осуждает» предположения о причастности Тегерана. Последние новости подтверждают некоторые теории о том, что эти люди могли быть похитителями топлива, поскольку цены на энергоносители в Великобритании растут.

Из-за инцидента пришлось эвакуировать 85 домов в близлежащей деревне, многим жителям пришлось провести там как минимум одну ночь. Полиция сообщила, что обыскала дома в Лондоне и надеется завершить следственные действия.

Патрисия из соседней деревни Кемпсфорд рассказала: «Было очень неловко от того, что люди по всему миру решили, будто это была террористическая атака. Но в итоге оказалось, что это был просто шум из-за пустяка».

«Немного странно, что они приехали сюда посреди ночи», — считает одна из местных жительниц, добавив: «Если бы это были настоящие террористы, они бы их не отпустили».

Информация о возможной угрозе безопасности стала достоянием общественности после того, как фермер из деревни Уэлфорд позвонил в полицию, увидев три фургона, перегородивших дорогу, и группу мужчин в масках, убегавших с места происшествия.

Сообщалось, что в последнее время меры безопасности на базе были усилены. В марте Великобритания дала Вашингтону разрешение использовать авиабазу Фэрфорд для «специальных оборонительных операций в Иране» с целью уничтожения иранских ракет в местах запуска, и с тех пор было замечено, как американские бомбардировщики и другие самолёты взлетают и садятся на этой базе — единственной на материковой части Великобритании, используемой для этих целей.

В 2025 году на британском военном полигоне произошёл «инцидент с нарушением режима безопасности»: злоумышленники прорезали забор, чтобы похитить топливо из цистерны.