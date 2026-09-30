Женщина родила от незнакомца по ошибке врачей после процедуры ЭКО

В США врачи по ошибке оплодотворили женщину спермой незнакомца во время ЭКО

Американская семья Натали и Джоша Стронг подала иск против клиники репродуктивной медицины Brown Fertility. Супруги утверждают, что во время процедуры ЭКО врачи могли по ошибке использовать генетический материал другого мужчины. Об этом пишет NBC Nеws.

Подозрения появились после рождения дочери, когда результаты анализов показали несовпадение групп крови. Дополнительная проверка, по словам пары, подтвердила, что Джош не является биологическим отцом ребенка.

Супруги считают, что в клинике произошла ошибка при работе с биоматериалом и для оплодотворения использовали сперму неизвестного донора или пациента. Семья утверждает, что до сих пор не получила объяснений произошедшего.

Сейчас девочке год и тpи месяца. Родители подчеркивают, что любят дочь, однако случившееся стало для них серьезным эмоциональным потрясением и поставило перед семьей вопрос о том, как в будущем рассказать ребенку обстоятельства его рождения.

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